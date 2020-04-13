Власти Москвы обратились в полицию из-за предложений в «положить» сайт с пропусками

13.04.2020, 16:48, Новости дня

Власти Москвы направили в правоохранительные органы информацию о злоумышленниках, которые предлагают на портале Joyreactor «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков, сообщил столичный оперштаб.

«Группа злоумышленников пытается создать дополнительную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов. Информация об этом направлена в правоохранительные органы», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Система цифровых пропусков начнет действовать в Москве с 15 апреля.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, как получить цифровой пропуск в Москве.

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