Собянин доложил Путину о введении спецпропусков в Москве

13.04.2020, 16:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту Владимиру Путину о введении системы спецпропусков в столице, заявив, что она будет объединенной для Москвы и Подмосковья.

«По согласованию с вами, Владимир Владимирович, мы приняли решение сделать дополнительные ограничения передвижения по городу Москве, закрыв еще большую часть предприятий, оставив только те предприятия, которые занимаются обороной, которые являются критически важными для города. И которые обеспечивают жизнедеятельность: это энергетика, коммуналка и так далее. И, конечно же, медицина, банки и так далее. Чтобы контролировать эту систему, ввели пропускной режим, который будет работать начиная со среды. Для этого ввели систему электронных пропусков. Первым этапом это только для тех граждан, которые передвигаются на транспорте», – передает слова Собянина РИА «Новости».

Собянин отметил, что пропуск можно получить через портал mos.ru, а также по СМС или позвонив по телефону.

«По сути дела, у нас будет объединенная система Москвы и Московской области. Это очень важно», – добавил он.

Мэр также попросил граждан не переживать по поводу оформления спецпропусков.

«Прошу граждан спокойно заходить на сайт, посылать смс, чтобы мы в течение двух дней спокойно довели эту работу до конца. Если мы увидим, что есть какие-то проблемы, можно на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы её совершенно адекватно и спокойно довести до ума», – сообщил Собянин.

Мэр добавил, что Москве выдано порядка 900 тыс. спецпропусков для передвижения по городу. Работа ведется непросто, на портал совершаются атаки ботами, сообщил он.

«Вместе с коллегами мы прорабатываем… чтобы эта система работала», – добавил градоначальник.

Напомним, ранее на официальном сайте мэра и правительства Москвы появился раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан.

Собянин в субботу объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

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