 

YouTube разблокировал видео обращения Путина к россиянам

13.04.2020, 16:48, Новости дня

Видеохостинг YouTube после соответствующего требования Роскомнадзора восстановил видео обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам. Об этом сообщили в пресс-службе Google.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google объяснить удаление с YouTube обращения Путина.

Роскомнадзор также отметил, что в целом в последнее время участились случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, в том числе, заявлений официальных лиц, касающихся оперативного информирования граждан о развитии ситуации с коронавирусом, предпринимаемых государством мерах по противодействию пандемии.



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