Президент поздравил Музей Мирового океана с 30-летием

13.04.2020, 16:45, Новости дня

Президент Владимир Путин поздравил Музей Мирового океана с 30-летием. Он отметил деятельный вклад музея в патриотическое воспитание молодежи и укрепление традиций страны как морской державы.

"Важно, что коллектив музея проводит обширную образовательную, выставочную и методическую работу, которая призвана сохранять богатейшее историко-культурное наследие нашей страны. Также работа музея вносит вклад в патриотическое воспитание молодёжи, в укрепление великих традиций РФ как морской державы" — отметил глава государства.

Как информирует ГТРК "Калининград", Музей Мирового океана отмечал юбилей накануне. За 30 лет музей стал единственным в стране комплексным морским и методическим центром по сохранению морского наследия. Он рассказывает о происхождении океана и исследованиях его глубин.

Так, в конце декабря 2019 года после ремонта вернулось легендарное научное судно "Витязь". Главный плавучий экспонат музея Мирового океана пришвартовался на привычном месте в центре города. В биографии знаменитого лайнера более шестидесяти научных экспедиций, в одной из которых измерили глубину Марианской впадины.

Кроме того, ввод в эксплуатацию нового корпуса Музея перенесли на 2021 год. Ранее планировалось, что все строительные работы на площадке нового корпуса завершатся в июле 2020 года. После этого сотрудники займутся созданием экспозиции и откроют новый корпус в декабре.

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ГТРК "Калининград"