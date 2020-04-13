 

Индекс самоизоляции в Москве упал с 4,8 до 3,1

13.04.2020, 16:45, Новости дня

Индекс самоизоляции в Москве днем 13 апреля составил 3,1 — это значит, что на улицах есть люди, поэтому лучше оставаться дома. При этом утром индекс составлял 4,8 (то есть почти все сидели дома).

Компания "Яндекс" начала рассчитывать специальный индекс, чтобы оценить уровень соблюдения жителями городов режима самоизоляции, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. В шкале позиции от 0 (‎на улицах много людей) до 5 (все сидят по домам). То есть, чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию.

Среди ближайших к столице подмосковных городов самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном (3,6) и Лобне (3,5), а самое низкое — в Ногинске (2,6).

По последним данным, всего в РФ зафиксировано 18 328 случаев заболевания коронавирусом нового типа, 1 470 человек выздоровело, 148 пациентов скончались.

С 15 апреля для передвижения по Москве и Подмосковью жителям необходимо будет иметь специальные электронные пропуска.



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