Роскомнадзор потребовал от Google объяснить удаление с YouTube обращения Путина

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13.04.2020, 14:30, Новости дня

Роскомнадзор требует от американской компании Google объяснить удаление с платформы YouTube обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса.

«Руководству Google направлен запрос с требованием объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ведомство уточняет, что в запросе Роскомнадзора указано, что действия видеохостинга нарушают часть 5 статьи 29 Конституции РФ о запрете в РФ цензуры, передает РИА «Новости».

Роскомнадзор также отмечает, что в целом в последнее время участились случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, в том числе, заявлений официальных лиц, касающихся оперативного информирования граждан о развитии ситуации с коронавирусом, предпринимаемых государством мерах по противодействию пандемии.

«Пользовательские соглашения и алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов, работающих в России, должны соответствовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе исключать возможность цензуры», – говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля Путин в ходе обращения к россиянам рассказал о мерах борьбы с коронавирусом и сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно.

Кроме того, выступая с обращением к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу, Путин выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.



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