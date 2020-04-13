Ученые: Коронавирус по-разному ведет себя в организмах обезьян

13.04.2020, 16:30, Разное

Ученые из Китая и США обнаружили, что коронавирус проявляет себя неодинаково в организмах разных обезьян. Наиболее уязвимыми оказались макаки-резус, именно на них будут испытаны вакцины и лекарства от COVID-19 после создания.

Исследователи установили, что среди трех видов приматов: макак-резусов, крабоедов и игрунок или уистити из Южной Америки, наиболее тяжело пострадали от заражения SARS-CoV-2 резусы. Вирус нового типа присутствовал в организмах всех подопытных животных, его обнаружили в анализах крови, слизи из горла и носа. Но только у данного вида обезьян болезнь сопровождалась высокой температурой, в отдельных случаях доходящей почти до 41 градуса Цельсия.

Китайские исследователи еще в феврале 2019 года выяснили, что новый коронавирус способен проникать в организм животных. Симптомы, которые он вызывал, позже оказались идентичными для человека. Впоследствии аналогичные испытания были проведены в США, и совпадение симптоматики подтвердилось. Эксперты предполагают, что именно макаки-резус станут теми модельными животными, на которых будут испытаны создаваемые лекарственные препараты от смертельного COVID-19. Результаты работы исследователи опубликовали на сайте bioRxiv, пишет РЕН ТВ.