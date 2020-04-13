Путин поручил поддержать НКО помогающие людям с коронавирусом

13.04.2020, 16:30, Новости дня

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшейся 26 марта встречи с представителями предпринимательского сообщества, поручив, в частности, поддержать социально ориентированные НКО, которые помогают людям в ситуации с распространением коронавируса.

«Правительству Российской Федерации: реализовать дополнительные меры, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», – говорится в тексте поручений на сайте Кремля.

Также правительству поручено рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания. В том числе предлагается частично субсидировать субъектам малого и среднего предпринимательства стоимость доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, поручено рассмотреть вопрос о внесении в положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, предусматривающих увеличение сроков возврата полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки при отмене мероприятий. При переносе зрелищного мероприятия возможен «только обмен на билет, абонемент или экскурсионную путевку с более поздней датой».

Отметим, что Общественная палата последние две недели настаивала на поддержке НКО в период распространения коронавирусной инфекции. Так, 30 марта ОПРФ направила в Госдуму и Совет Федерации пакет замечаний и предложений ко второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Ранее общественник Александр Ткаченко заявил, что НКО находятся на передовой, и не только решают проблемы, но и снимают эмоциональное напряжение в обществе. «Естественно, они тоже нуждаются в поддержке», – сказал он газете ВЗГЛЯД.