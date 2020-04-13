«Они думают, что я заразная»: Дана Борисова пожаловалась на опасающихся её соседей

13.04.2020, 16:30, Разное

Известная отечественная телеведущая Дана Борисова в режиме Stories аккаунта Instagram обнародовала ряд видео, в которых пожаловалась на опасающихся её соседей. Участница скандальных ток-шоу отметила, что её считают заразной и исключили из чата жилищного комплекса, чтобы обсуждать знаменитость.

В одном из роликов Дана Борисова признаётся, что раньше всегда общалась в чате с соседями, однако несколько дней назад её оттуда исключили. По словам телеведущей, это сделано специально, чтобы можно было спокойно обсуждать «заразную» соседку и её собаку. Однако Борисова совсем не уверена, что именно её домашний питомец стал причиной проблем, так как его регулярно обследует ветеринар, а недавно даже был сделан тест на коронавирус. Тем не менее знаменитость продолжают опасаться большинство людей, проживающих с ней в одном доме.



Дана Борисова в личных сообщениях читает нелестные слова о своей якобы «заразности» и показала, как гуляет в одиночестве в огромном дворе дома. Перед тем, как выйти на прогулку с собакой, ведущая уведомила жильцов, что в течение 2-3 часов будет находиться на улице, поэтому многие, вероятно, из боязни контактировать с потенциально опасным «источником коронавируса» решили в это время не покидать собственные квартиры.