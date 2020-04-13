 

Штайнмайер назвал пандемию «испытанием человечности» — но число жертв растёт, как на войне

13.04.2020, 16:20, Новости дня

Страны Европы продолжают жить надеждой на скорое преодоление пика пандемии. Однако пока число жертв коронавирусной инфекции продолжает расти, а меры карантина приходится продлевать. Правительства разных стран по-прежнему призывают граждан оставаться дома и проявить понимание и ответственность, передаёт Euronews.

В Великобритании в субботу было объявлено о смерти за минувшие сутки ещё 917 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число погибших от эпидемии в этой стране приблизилось к десяти тысячам. Анализы на возбудитель COVID-19 оказались положительными у порядка 80 тысяч британцев. Четверть из них пришлось положить в больницу.

ПРИТИ ПАТЕЛ, министр внутренних дел Великобритании: Эти тяжёлые цифры подчёркивают серьёзность чрезвычайной ситуации в нашей стране. Разрушительные последствия эпидемии и беспрецедентные, но необходимые меры противодействия ей затрагивают все стороны нашей повседневной жизни.

В Германии от последствий заражения скончались на сегодня около трёх тысяч человек. С редким обращением к нации выступил федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он призвал граждан ФРГ к «терпению и дисциплине».

ФРАНК ВАЛЬТЕР-ШТАЙНМАЙЕР, президент ФРГ: Пандемия — это не война. Нации не идут против наций, солдаты — против солдат. Это испытание нашей человечности.

Во Франции, где болезнь унесла более 13 тысяч жизней, в субботу стало известно о гибели ещё 635 жителей республики. В Италии вновь выросло число умерших за сутки: в субботу оно составило 619 человек — на 49 больше, чем день назад. Здесь эпидемия COVID-19 унесла более 19 тысяч жизней, и более 150 тысяч человек проходят лечение.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2020 года.



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