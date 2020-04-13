«Хорошие лидеры говорят правду» — экс-директор ФБР раскритиковал Трампа за неспособность трезво взглянуть на пандемию

13.04.2020, 16:20, Новости дня

Бывший глава ФБР Джеймс Коми раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он неспособен вести за собой страну на фоне пандемии коронавируса, пишет Daily Mail. По его мнению, нынешнее руководство США ведёт себя неискренне и пытается лакировать действительность, занимаясь притворством, чтобы «люди не слетели с катушек».



Reuters

Бывший глава ФБР Джеймс Коми осудил президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса, заявив, что лидерство и «его имитация, чтобы люди не слетели с катушек» — это разные вещи, пишет Daily Mail.

Коми, который был со скандалом уволен Трампом за время расследования связей его администрации с Россией, считает, что американцы «прорвутся через кризис пандемии» несмотря на отсутствие «эффективного национального управления» со стороны президента.

В своей колонке для The Washington Post экс-директор ФБР и бывший замгенпрокурора США сделал ряд откровенных выпадов в сторону президента и его деятельности по сдерживанию вспышки болезни в Америке.

«Когда люди в страхе, им требуется лидер. Но лидерство во время кризиса это не одно и то же, что его имитация, нужная чтобы люди не слетели с катушек, — заявил он. — Это не значит обещать людям, что всё будет хорошо или отчитывать их за то, что они боятся».

Коми ни разу не упомянул Трампа по имени, однако он не скупился на намёки, указывая на то, что США столкнулись с отсутствием твёрдой руки во время борьбы с коронавирусом. «Как и этот ужасный вирус, страх и тревога заразны. Во время кризиса люди внимательно следят за лидерами и додумывают каждое их слово, жест или тот тон, с которым они говорят», — отметил экс-директор ФБР.

«Они видят утрирование и неискренность. Хорошие лидеры всегда пытаются говорить своему народу правду, но особенно это справедливо для кризисов. Они правят неизбежные ошибки во время чрезвычайной ситуации и признаются, когда не знают ответа. Они говорят правду о текущем кризисе, но ясно видят путь из него», — добавил он.

При этом Коми привёл в пример Елизавету II и президента Франклина Рузвельта как сильных лидеров, управляющих своими странами во время кризиса. По его словам, британская королева отреагировала на кризис «спокойно» и «с достоинством», а также преподала «мастер-класс лидерства».

Кроме того, бывший глава ФБР процитировал речь Рузвельта после налёта на Пёрл-Харбор в 1941 году, в котором он оценил «прямоту и честность» бывшего президента США, заявившего, что американцы «должны делить плохие и хорошие новости, поражения и победы».

Коми продолжил критиковать Трампа, перечислив список хороших качеств лидера, которых, по его мнению, недостаёт президенту. «Среди ингредиентов числятся искренность, честность, неумолимость, взвешенный оптимизм и прямота — в противовес лакировке реальности», — считает он.

Свою статью политик закончил горячей речью, сообщив читателям, что США преодолеют этот кризис и поймут, что значит иметь хорошего лидера. «Даже без эффективного руководства на национальном уровне мы прорвёмся через этот кризис пандемии. Мы встретимся вновь, и когда это произойдёт, Соединённые Штаты станут лучше и будут куда больше ценить лидерские качества», — подчеркнул он.

При этом всего несколько дней назад Коми написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты. 1 апреля он сообщил, что присоединяется к предвыборной гонке. «Я в деле. Нам нужен кандидат посередине. #2020», — сообщил экс-директор ФБР.

Хотя многие восприняли это как первоапрельскую шутку, данная колонка может подкрепить заблуждение, что Коми и в самом деле нацелился на президентское кресло, отмечает Daily Mail.

В мае 2017 года Трамп уволил Коми, который тогда возглавлял расследование возможного «сговора» предвыборного штаба Трампа с Россией. Тем не менее, тогда президент утверждал, что реальной причиной отстранения была деятельность директора ФБР во время расследования дела о переписке Хиллари Клинтон, напоминает издание.