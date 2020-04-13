 

Путин пообещал рассматривать недоработки по коронавирусу как преступную халатность

13.04.2020, 16:10, Новости дня

Президент Владимир Путин, говоря о борьбе с коронавирусом, заявил, что если не будет что-то вовремя доделано, то он будет рассматривать это как преступную халатность.

«У нас очень много проблем. Нам здесь особо хвастаться нечем. И особенно не нужно расслабляться, потому что в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве», – передает слова Путина РИА «Новости».

В то же время, заметил он, запас времени для подготовки к борьбе с коронавирусом у российских регионов в две-три недели есть, однако он быстро тает.

«Вместе с тем, как вы сами сказали, другие регионы отстают от Москвы на 3-4 недели. Это значит, что у них у всех есть еще запас времени, но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно. Он должен быть использован самым эффективным образом», – сказал Путин.

Путин назвал разгильдяйством ситуацию с исполнением некоторыми санитарно-эпидемиологических норм в борьбе с коронавирусом.

Президент также отметил, что при борьбе с коронавирусом не создавать дополнительных проблем для граждан. В то же время он считает оправданными меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, передает ТАСС.

Он сказал, что есть соответствующий план наращивания производства медпрепаратов для борьбы с коронавирусом, его надо четко выполнять.

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент предложил сформировать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты медицинских работников, допустил использование ресурсов Минобороны для борьбы с коронавирусом. Также Путин заявил, что ближайшие недели станут определяющими в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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