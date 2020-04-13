Эсминец ВМС США направился в Черное море

13.04.2020, 16:10, Новости дня

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Средиземного моря в Черное, говорится в сообщении 6-го флота ВМС США.

«USS Porter (DDG78) начал переход на север в Черное море из Средиземного. Он будет работать с партнерами в Черноморском регионе над обеспечением безопасности на море», – сообщается в Twitter 6-го флота ВМС США.

Напомним, американские корабли и раньше заходили в Черное море. Так, в конце марта РФ обнаружила фрегаты НАТО и отправилась свои корабли для слежения.