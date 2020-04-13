Ситуация стремительно ухудшается: новое заявление Путина по коронавирусу

13.04.2020, 16:10, Разное

Путин отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается. Нужен хороший профессиональный прогноз, сказал глава государства. Он призвал правительство постоянно обновлять его.

Также президент попросил учитывать все сценарии развития ситуации, чтобы оперативно корректировать стратегию действий. В борьбе с коронавирусом могут быть задействованы возможности Минобороны, сказал Путин.

Сообщается, что с докладами Путину по ситуации с коронавирусом выступают мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова. Президент попросил доложить об эпидемиологической обстановке и готовности медицинской системы.

Смотреть заявление Путина по ситуации с коронавирусом можно онлайн на “Ютуб”. Также совещание по COVID-19 с участием президента транслируют федеральные каналы.

Ранее Владимир Путин несколько раз обращался к народу в связи с распространением коронавируса. Первое обращение было 25 марта. Глава государства ввел ограничительные меры для сдерживания эпидемии: неделя с 30 марта по 4 апреля была объявлена нерабочей.

Новое обращение Путина к россиянам транслировалась 5 апреля. Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля. Однако срок может быть скорректирован, если принятые против коронавируса меры дадут результат.

Коронавирусом в России на 13 апреля заразились более 18 тысяч человек. В Москве для передвижения по городу началась выдача цифровых пропусков.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Апр 2020 в 1:50 PDT