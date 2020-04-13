 

Заявивший о превосходстве бога над коронавирусом священник умер после заражения

13.04.2020, 16:10, Разное

В американском Ричмонде из-за коронавируса COVID-19 скончался христианский епископ Джеральд Гленн, который недавно заявлял о превосходстве бога над этой инфекцией. Гленн умер спустя три дня после того, как тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает “Экспресс-газета”.

Незадолго до смерти он обратился к прихожанам своей церкви с проповедью, в которой утверждал, что бог сильнее и важнее коронавируса. На следующей день местные власти запретили посещение церквей. Известно, что анализы супруги Гленна также подтвердили наличие коронавируса, но о ее состоянии пока неизвестно.  

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Апр 2020 в 1:50 PDT



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