Профессор Иегуда Шенфельд объяснил, с чем связан высокий риск смерти от коронавируса

13.04.2020, 16:09, Разное

В ходе организованной Санкт-Петербургским государственным университетом онлайн-конференции «Колыбель вирусологии» профессор Иегуда Шенфельд, специализирующийся на изучении методов профилактики и лечения аутоиммунных заболеваний, объяснил, с чем связан высокий риск смерти от коронавируса COVID-19. Оказалось, что чем выше уровень ферритина, тем сложнее протекает у пациента коронавирусная инфекция.

Профессор Шенфельд рассказал, что ферритин в человеческом организме связывает ионы железа, таким образом улучшая его растворимость и снижая токсичность. Если уровень белка снижен, то развивается железодефицитная анемия, а при его избытке возникает гиперферритинемия, при которой в организм легче проникать бактериям и вирусам. Высокий уровень ферритина активизирует выработку «сигнальных молекул», а это в свою очередь приводит к осложнённому течению заболевания. При гиперферритинемии инфекционные заболевания имеют более тяжёлое течение и это также относится к коронавирусу COVID-19. В этом случае до 50% заражённых может грозить смерть.

Иегуда Шенфельд также рассказал, что вместе с группой коллег работает над созданием вакцины от COVID-19. Учёные в своей разработке используют частицы белков у вирусов. Поскольку они не являются естественными для человеческого организма, то могут стать перспективными агентами для создания эффективного препарата против коронавирусной инфекции.