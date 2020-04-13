Фракция КПРФ в Мосгордуме предложила выплатить жителям столицы на самоизоляции по 20 тысяч рублей

13.04.2020, 16:09, Разное

Представители КПРФ Мосгордумы направили руководителю столицы Сергею Собянину письмо с предложением материально поддержать находящихся на самоизоляции горожан. По мнению коммунистов, пока будет достаточно выплат каждому из них по 20 тыс. рублей в качестве разовой помощи.

Уточняется, речь идёт не только о совершеннолетних жителях Москвы, но и о детях. Кроме того, представители политического блока предложили градоначальнику освободить от региональных налогов на «карантинный» период граждан, задействованных в малом и среднем бизнесе.

Ранее сообщалось о соглашении, подписанном представителями Мосгордумы и регионального МВД, позволяющего штрафовать жителей столицы за несоблюдение ими режима самоизоляции.