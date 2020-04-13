Минздрав России рекомендует поликлиникам в любом ОРВИ подозревать коронавирусную инфекцию

13.04.2020, 15:56, Новости дня

Министерство здравоохранения России выпустило временные методические рекомендации работникам поликлиник, в которых советует лечить пациентов с ОРВИ-симптоматикой, не дожидаясь результатов тестирования на коронавирус.

“Противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое, короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19”, – говорится в описании Минздравом методического пособия.

Авторы рекомендаций рассказывают, как диагностировать ОРВИ и COVID-19. Среди основных симптомов коронавирусной инфекции, в частности, названы инкубационный период от одного до 14 дней, высокая лихорадка, кашель, слабость, одышка и затрудненное дыхание. Тогда как при ОРВИ инкубационный период, как правило, не превышает трех дней, лихорадка, одышка и затрудненное дыхание встречаются редко.

“Любой случай острой респираторной инфекции при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза, считается подозрительным на COVID-19”, – говорится в рекомендациях.

Их авторы также предлагают несколько вариантов схем лечения пациентов с вирусными инфекциями.

На 13 апреля в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах. Умерли 18 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, общее число скончавшихся выросло до 148 человек. Полностью выздоровели 1470 человек. Всего в стране было проведено 1,3 миллиона тестов на коронавирус.