Путин допустил использование средств Минобороны для борьбы с коронавирусом

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13.04.2020, 15:53, Новости дня

При необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Министерства обороны, сообщил президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

«Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что Минобороны работает «достаточно эффективно», и то, что задействовано за рубежом – это лишь «малая толика того, что у Министерства обороны есть».

«Основные резервы находятся пока в резерве, поэтому нужно иметь это в виду. Также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе», – сказал президент.

Путин также заявил, что ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в РФ станут во многом определяющими.

За сутки в РФ подтверждено 2 тыс. 558 случаев коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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