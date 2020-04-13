 

Джонсон вылечился от коронавируса

13.04.2020, 15:53, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон протестирован на коронавирус с отрицательным результатом, сообщил официальный представитель канцелярии британского правительства.

«Это стандартная практика в больницах – делать такие анализы. И результат (Джонсона) оказался негативным», – сказал представитель премьера, передает РИА «Новости».

В настоящее время Джонсон находится в загородной резиденции Chequers, куда приехал сразу же после выписки из больницы.

Напомним, 27 марта премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом. Спустя время СМИ сообщили, что состояние Джонсона улучшилось.

Позже премьер признался, что его состояние в реанимации балансировало на грани жизни и смерти, несмотря на то, что офис премьера изначально отрицал тяжесть его состояния.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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