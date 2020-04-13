Ученые: Коронавирус способен вызвать опасный для жизни менингит

13.04.2020, 15:53, Разное

Ученые из Китая пришли к выводу, что коронавирус может стать причиной развития менингита у молодых пациентов. Недуг развивается на фоне поражения нервной системы, наблюдавшегося у 24-летнего жителя Японии.

Перед диагностированием менингита японец посещал врача два раза спустя восемь дней после заражения коронавирусом. Он регулярно жаловался на головные боли, лихорадку и сильную усталость. Симптомы указывали на грипп, поэтому медики выписали ему лекарства и рекомендовали изолироваться от окружающих. Во время перевозки с пациентом случился припадок эпилепсии, что вынудило медиков взять у него дополнительные анализы.

Результаты нового исследования показали, что у пациента имеется выраженная ригидность затылочных мышц. Чаще всего такое наблюдается при наличии менингита. Затем медики нашли у японца коронавирус, который и мог стать возбудителем данного заболевания. Врачи отмечают, что при наличии сильных головных болей или потери вкуса необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью.