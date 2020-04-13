Любовь Успенская на фоне эпидемии COVID-19 решила продавать поклонникам видеопоздравления

13.04.2020, 15:53, Разное

Любовь Успенская на своей странице в Instagram ознакомила подписчиков с новой услугой, которую она могла бы предоставлять, чтобы иметь возможность зарабатывать денежные средства на фоне эпидемии COVID-19, вынудившей всех артистов отменить запланированные прежде выступления. Певица выразила готовность специально для поклонников записывать видеопоздравления – естественно, не бесплатные.

Свой Instagram-пост Любовь Успенская начала с констатации факта, что ныне сложившиеся обстоятельства диктуют людям, как поступать в той или иной ситуации. Так, были перенесены на другие даты или вовсе отменены многие мероприятия, свадьбы, юбилеи и иные празднования. Однако за тёмной полосой непременно придёт светлая, закончится и режим самоизоляции, уверена звезда, но то, что навсегда останется с человеком, – это память о тех или иных событиях. «Королева русского шансона» предложила украсить праздники поклонников своим голосом, выразив готовность с радостью записывать для них или для их близких видеопоздравления. «Вы сможете сделать этот день памятным. Моё видеопоздравление останется с вами навсегда. Оно станет неожиданным, вызовет улыбку и подарит позитивные эмоции», – уверила фолловеров артистка.

Пост спровоцировал жаркую дискуссию в кругах Instagram-подписчиков Любови Успенской. Некоторые в комментариях поддержали оптимизм и желание своего кумира заработать, а также поинтересовались стоимостью видеопоздравления. Другие осудили исполнительницу городских романсов и русского шансона, подчеркнув, что людям сейчас не до празднований, ведь многим сегодня денег не хватает даже на еду, отмечает сетевое издание «Телепрограмма».