 

Глава СК поручил разобраться в деле о смерти пенсионерки из Казани

13.04.2020, 15:48, Новости дня

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования дела о смерти пенсионерки, у которой житель Казани вырвал сумку-тележку с продуктами, сообщается на сайте СК России.

«По ходатайству следствия задержанный арестован. Глава Следственного комитета поручил доложить о проведенном территориальным следственным органом комплексе следственных действий, направленных на установление объективной картины преступления в отношении пожилой женщины», – сообщается на сайте Следственного комитета России.

Напомним, житель Казани подкараулил пенсионерку у подъезда жилого дома и отнял у нее тележку с продуктами. Позже от социальной службы города поступила информация о том, что 80-летняя женщина не выдержала стресса и умерла.

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Казани, который подкараулил и обокрал пенсионерку.



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