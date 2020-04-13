 

В Раде назвали бюджет Украины «коронавирусом головного мозга»

13.04.2020, 15:48, Новости дня

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, комментируя принятие законопроекта об изменениях в госбюджет Украины 2020 года, заявил, что это не бюджет, а «коронавирус головного мозга».

«Это не бюджет, это коронавирус головного мозга. Мы не просто не будем поддерживать, а надеемся сейчас сказать людям о том, что они творят. Они как бы «для всех коронавирус, а у них божий дар» – они набивают себе карманы. Сегодня правительство, которое пришло, еще хуже того, что было. У нас какое-то соревнование по дебилам, это будет № 1», – передает его слова 112.ua.

В понедельник Верховная рада приняла закон об изменениях в бюджет на 2020 год, по которому будет создан фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями на сумму около 2,4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

За это проголосовали 249 парламентариев при минимуме в 226 голосов.

Ранее планировалось направить в фонд 3,4 млрд долларов.

Изменения были согласованы с МВФ. В итоге после изменений в госбюджет ВВП в 2020 году составит минус 3,9% вместо прогнозируемого роста в 3,7%, а инфляция вырастет до 8,7% вместо 5,5%.

Средства фонда будут направлены на доплаты медикам, покупку медоборудования и расходных материалов. Также при необходимости будет производиться восстановление расходов и предоставление кредитов по бюджетным программам, сокращенным в связи с созданием фонда.

На Украине зафиксировано 3 тыс. 102 случая коронавируса, из них 325 за минувшие сутки. Президент страны Владимир Зеленский признавался, что устал в борьбе с распространением коронавируса. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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