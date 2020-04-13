Смартфон Nokia 3.2 получил Android 10

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13.04.2020, 15:47, Новости дня

Сегодня стало известно, что смартфон Nokia 3.2 получит обновленную прошивку, базирующуюся на операционной системе Android 10.

Примечательно, изначально эксперты прогнозировали, что аппарат получил ожидаемое обновление лишь ко второму кварталу текущего года, однако разработчикам удалось порадовать владельцев девайса существенно раньше. Напомним, смартфон Nokia 3.2 относится к бюджетному сегменту, о чем свидетельствуют его характеристики и стоимость.

В свою очередь, обновленная прошивка повлияла на стабильность работы навигации, улучшенный интерфейс, а также ряд других параметров. Остальные характеристики пока неизвестны и будут озвучены уже после активного пользования владельцами аппарата Nokia 3.2.



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