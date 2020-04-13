В продажу поступил неубиваемый смартфон Ulefone Armor 7E

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13.04.2020, 15:47, Новости дня

С сегодняшнего дня поступил в продажу новый прочный смартфон Ulefone Armor 7E, оцененный производителем в 270 долларов.

Кроме того, пользователи могут детально рассмотреть аппарат и его особенности конструкции. Новый защищенный смартфон Ulefone Armor 7E получил мощный чип MediaTek Helio P90 в 4 гигабайтами ОЗУ. Размер постоянной памяти гаджета составляет 128 гигабайт. Также указано, что смартфон поддерживает расширение внутренней памяти до 2 терабайт.

Смартфон Ulefone Armor 7E может похвастаться усиленным корпусом, соответствующим военному стандарту MIL-STD-810G. Устройство не прекратит работу даже при погружении на глубину в течение получаса. Остальные особенности пока не называются.



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