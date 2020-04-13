Смартфон Honor 30 Pro+ с чипом Kirin 990 засветился в базе Geekbench

13.04.2020, 15:47, Новости дня

В базе данных Geekbench опубликовали некоторые характеристики о новом смартфон от китайского бренда Honor.

Эксперты не исключают, что предложенные данные относятся к новому флагманскому смартфону Honor 30 Pro+. Официальная презентация гаджета может состояться 15 апреля в рамках онлайн-трансляции возможностей устройства. За производительность новинки Honor 30 Pro+ отвечает мощный чип системы Kirin 985. Пока смартфон проходит в базе данных под кодом EBG-AN10.

Некоторые источники уверены, что новинка будет работать на платформе Kirin 990, а также получит модем для работы сетях пятого поколения. В однопоточном режиме тестирование показало результат 3893 балла, а в многопоточном – 12750 баллов. Остальные подробности пока скрыты производителем.