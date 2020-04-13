 

Кети Топурия представила соблазнительную фотосессию на природе

13.04.2020, 15:42, Разное

Сейчас Кети Топурия, как и другие российские звезды, не дает концертов и придерживается режима самоизоляции. Но на днях певица опубликовала несколько снимков из “природной” фотосессии: она позирует в лесу, сначала в одной футболке, затем – без нее. Стоит ли говорить, что соблазнительные кадры способствовали поднятию боевого духа ее фолловеров и собрали тысячи лайков?

Чистая природа,

– подписала Кети снимок, на котором позирует топлес, прикрывая грудь руками. На другом снимке она позирует спиной, демонстрируя подписчикам свою татуировку.

Кети ТопурияНе так давно Кети пообщалась со своими Instagram-фолловерами и ответила на интересующие их вопросы в прямом эфире. Был среди них и вопрос о том, как ей удается следить за фигурой:

В последнее время никак, если честно. Я вот недавно пыталась месяц стоять в разных позах. Кстати, очень укрепляет пресс и руки… Я редко правильно питаюсь, но сейчас на белковой диете, не ем мучное и сахар.

Поделилась она и своим желанием родить троих детей – напомним, слухи о том, что Топурия ждет ребенка от своего возлюбленного Льва Деньгова ходят с начала этого года:

Я хочу и второго, и третьего. Я всегда говорила, что хочу троих детей. Дай Бог, это у меня получится.

Напомним, о романе Кети и Льва Деньгова стало известно в прошлом году. По данным СМИ, Лев возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Ему 35 лет, и он был дважды женат. В юные годы возлюбленный Кети, как и она, занимался музыкой, выступая в белорусском бойз-бенде “Арбат”. Тогда поклонники знали его под другим именем – Павел Гузбанд.

Кети Топурия и Лев Деньгов



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