Адвокат Ассанжа рассказала, что обручена с ним и родила основателю WikiLeaks двоих детей

13.04.2020, 15:31, Новости дня

У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа втайне родилось двое детей, пока он жил в изоляции на территории посольства Эквадора в Лондоне. Об этом в интервью изданию Mail on Sunday 11 апреля рассказала его невеста Стелла Моррис.

Она входит в команду адвокатов Ассанжа. Уроженка Южной Африки Моррис впервые познакомилась с Ассанжем в 2011 году. По ее словам, отношения между ними начались в 2015 году, а еще через два года они обручились.

За это время у Ассанжа и Моррис родились двое сыновей – Габриэль в 2017 и Макс в 2019. Оба эти факта удалось скрыть и от сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, где все эти годы находится основатель WikiLeaks.

Издание пишет, что члены редакции видела подтверждение данных о детях Ассанжа и Моррис в судебных документах, которые являются частью дела по экстрадиции Ассанжа в США.

Моррис сообщила, что решилась рассказала об этом, опасаясь распространения коронавируса среди заключенных тюрьмы “Белмарш”, где находится 48-летний Ассанж. Она подчеркнула, что в британских тюрьмах сейчас фиксируется вспышка COVID-19.

Недавно Ассанж подал прошение отпустить его под залог по состоянию здоровья. По мнению Моррис, он не выживет, если заразится в тюрьме коронавирусной инфекцией.

Адвокат также рассказала, что Ассанж наблюдал по видеосвязи за родами обоих своих сыновей, а потом она вместе с детьми часто навещала его на территории посольства.

По ее словам, трехлетний Габриэль и годовалый Макс общаются с отцом по видеосвязи.

Моррис также высказала мнение, что американские спецслужбы догадывались о рождении детей у Ассанжа и якобы даже пытались украсть использованный подгузник одного из них, чтобы выяснить это.

Австралийский журналист Джулиан Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.

В настоящее время Ассанж остается в тюрьме “Белмарш” в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США.