 

Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

13.04.2020, 15:31, Новости дня

Тара Рид, которая в начале 90-х годов работала помощницей сенатора от штата Делавэр Джо Байдена, обвинили своего бывшего босса, а ныне – кандидата в президенты США, в сексуальных домогательствах. Об этом 13 апреля сообщило агентство Associated Press.

9 апреля женщина подала жалобу в полицию.

В интервью агентству она говорила, что весной 1993 года Байден прижал ее к стене в подвале офисного здания в Вашингтоне и стал щупать пальцами, а затем попытался поцеловать. Когда Рид отстранилась, политик, по ее словам, выразил недоумение и заявил, что он ей нравится.

Она утверждает, что рассказывала об инциденте трем сотрудникам штаба Байдена, двум знакомым, брату и матери (ныне покойной).

Агентство опросило людей, работавших у Байдена 27 лет назад, но никто из них не вспомнил о жалобах Рид.

Директор по связям с общественность кандидата в президенты Кейт Белингфилд заявила, что все женщины имеют право быть услышанными с уважением, однако “в этом утверждении ясно одно: оно не соответствует действительности”.

В марте 2019 года бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес сообщила, что Байден в 2014 году на мероприятии Демократической партии поцеловал ее помимо ее воли. Затем еще восемь женщин (среди них была Рид) вспомнили, что политик заставил их чувствовать себя некомфортно из-за неуместных физических проявлений привязанности. Однако никто не заявлял о попытках домогательства или сексуального насилия. Байден утверждал, что ничего неподобающего в его поступках не было.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Джо Байден от демократов и действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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