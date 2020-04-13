Рада отказалась отменить закон о рынке земли

13.04.2020, 15:30, Новости дня

Верховная рада Украины отказалась рассматривать постановления об отмене принятого законопроекта о введении рынка земли. Теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Отмену голосования за документ поддержали лишь 70 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

В конце марта Верховная рада в соответствии с требованиями Международного валютного фонда и в присутствии президента Украины приняла закон о рынке земли.

После этого ряд депутатов зарегистрировали проекты постановлений об отмене голосования за этот закон, утверждая, что он противоречит конституции.

Закон отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действует на Украине уже 18 лет.

Согласно закону, покупать землю первые два года смогут только физические лица – граждане Украины. С 2024 года землю смогут покупать украинские юридические лица не более 10 тыс. гектаров в руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.