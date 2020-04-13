 

“Оставайтесь дома”: на швейцарской горе появились обращения к больным коронавирусом

13.04.2020, 15:30, Новости дня

Вершина в Пеннинских Альпах Маттерхорн, которая располагается на границе Швейцарии, стала своеобразным "экраном", транслирующим важные в настоящее время посылы. На ней демонстрируются мотивирующие высказывания, направленные на поддержку как и заболевших коронавирусом, так и тех, кто пытается защититься от инфекции.

Как сообщает "Москва 24", среди лозунгов, появляющихся на горе, следующие фразы: "Мечтай сейчас — путешествуй позже", "Оставайтесь дома", "Надежда". Кроме того, на Маттерхорн проецируются флаги разных стран. К такой акции жители Швейцарии отнеслись положительно, назвав ее "символом надежды" во время пандемии.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире на данный момент зафиксировано более 1,86 миллиона заболевших коронавирусом. Больше всего инфицированных в США, на втором месте Испания, на третьем — Италия.

В Швейцарии выявлено более 25 тысяч случаев заражения COVID-19. Вылечились свыше 12,5 тысячи человек, умерли — 1106.



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