Российские писатели и издатели попросили признать книги товаром первой необходимости

13.04.2020, 15:30, Новости дня

К правительству РФ обратились более 500 писателей, издателей и книжных магазинов с просьбой включить книги в перечень товаров первой необходимости. Также авторы просят признать книжную отрасль одной из наиболее пострадавших сфер деятельности для оказания первоочередной адресной поддержки.

В список пострадавших отраслей входят транспортные, спортивные, культурные предприятия, а также общепит, туристический, выставочный и гостиничный бизнес, салоны красоты, парикмахерские, стоматологии.

В числе авторов открытого письма выступили Людмила Улицкая, Дина Рубина, Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин и другие, информирует телеканал «360».

«В поддержании культурного уровня нации роль книги можно сравнить с хлебом, и подобно хлебу, книга – это товар первой культурной необходимости», – говорится в письме.

Авторы подчеркивают, что книга всегда играла огромную роль в жизни народа, являлась его «культурным стержнем» и «основой для образовательной, научной и духовной деятельности всего общества».

Отмечается, что долю вынужденно закрывшихся на время пандемии книжных магазинов приходится более 70% всей книгопродажи. Кризис затронул также писателей, переводчиков, издателей, полиграфические предприятия и, как результат, читателей.

Авторы письма подчеркивают, что книгоиздание в РФ не прекращалось во время революции, Гражданской и Великой Отечественной войн.

При этом за март текущего года книжные магазины потеряли больше 50-60% продаж. Если книжные будут закрыты еще месяц, то всю индустрию ждет банкротство и, как результат, полный крах.

«В стране Пушкина, Толстого, Достоевского книга всегда имела первостепенное значение, которое так необходимо сохранить особенно сегодня, в нынешнее трудное время», – пишут авторы.

Отмечается, что помочь книжному бизнесу могут и читатели, все издания можно заказать онлайн.

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