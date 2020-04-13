Шнуров спел песню о своем дне рождения во время карантина

13.04.2020, 15:30, Разное

Сергей Шнуров спел песню о своем дне рождения, находясь на карантине. В понедельник, 13 апреля, музыкант отмечает праздник, в который ему исполнилось 47 лет.

В условиях самоизоляции фронтмену группы «Ленинград» скучать и предаваться унынию просто некогда. Он занят своим творчеством: создает песни, информирует музыку и стихи. Правда, над созданием подарка в знаменательный день своей жизни он особенно не старался: мелодию позаимствовал у крокодила Гены, который играл на гармошке.

Текст претерпел существенные изменения, автор внес в него реалии времени и свои личные пристрастия. Слова «бодун» и «году» рифмуются отдаленно, сожаление сменилось радостью. Для музыканта пауза в концертной деятельности — это возможность для саморазвития. Читать по триста страниц в день артист «давно не мог себе такого позволить». Если же человек даже в таких условиях не реализовал свою мечту, значит, информирует Шнуров в одном из последних стихотворений, «не во времени проблема, а, очевидно, вся проблема в нас».

Музыканта волнует ситуация в стране. Он считает своим долгом помочь медикам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сергей Шнуров подарил Покровской больнице в Санкт-Петербурге средства индивидуальной защиты. Маски и респираторы от певца получила и военно-медицинская академия имени Кирова, пояснила радиостанция Sputnik.