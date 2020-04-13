 

Путин предложил создать госрезерв средств индивидуальной защиты

13.04.2020, 15:30, Новости дня

Президент Владимир Путин предложил сформировать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты медицинских работников.

«В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

На совещании президент заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства министерства обороны. По его словам, ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в РФ станут во многом определяющими.

За сутки в стране подтверждено 2 тыс. 558 случаев коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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