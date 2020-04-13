 

Готовящийся к дебюту бюджетный смартфон Lenovo A7 получит съёмную батарею на 4000 мА·ч

13.04.2020, 15:30, Разное

Китайский производитель ПК, ноутбуков, смартфонов и других электронных устройств Lenovo готовится вскоре представить гаджет бюджетного сегмента A7. Новинка с 6,07-дюймовым дисплеем Waterdrop получит съёмную аккумуляторную батарею на 4000 мА·ч.
В основе Lenovo A7 лежит аппаратная основа Unisoc, в частности, чип SC9863 с восьмью вычислительными ядрами ARM Cortex-A55, тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим ускорителем PowerVR IMG8322. Новинку оснастят дисплеем Waterdrop, но его разрешение на данный момент остаётся не известным. Фронтальная 5-мегапиксельная камера разместится в вырезе в виде капли, расположенном в верхней части экрана.

Также известно об оснащении смартфона Lenovo A7 ёмким аккумулятором на 4000 мА·ч, сканером отпечатков пальцев, основной камерой с 2-компонентной конфигурацией, светодиодной вспышкой. Информация об ОЗУ и ПЗУ производителем не разглашается. Точная стоимость новинки ещё не озвучивалась, но ожидается, что она будет сравнительно невысокой – в районе 120 долларов, так как гаджет относят к сегменту бюджетных.



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