Природными пожарами охвачено более 400 гектаров приамурских лесов

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13.04.2020, 15:30, Новости дня

Природными пожарами охвачено более четырехсот гектаров приамурских лесов. Об этом сообщает ГТРК "Амур". Возгорания зафиксированы в четырех районах края. Это Магдагачинский, Сковородинский, Тындинский и Зейский районы.

В тушении пламени принимают участие сотни сотрудников авиалесоохраны. В 12 районах области работает воздушная техника. С лесным огнем борются парашютно-десантные службы Амурской авиабазы и лесоохраны. На помощь им пришли самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.

Уточняется, что в Амурскую область направляется федеральный резерв "Авиалесоохраны" из 50 человек. О помощи в лесотушении обратились региональные власти.

Текст:

ГТРК "Амур"



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