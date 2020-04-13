Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев

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13.04.2020, 15:29, Новости дня

В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19. 7 из них – в тяжелом состоянии. Еще 7 человек признаны полностью здоровыми и выписаны, рассказал начальник отряда Минобороны РФ в Италии Сергей Кикоть.

Также он добавил, что российские военные медики уже продезинфицировали 52 лечебно-оздоровительных учреждения, пишет агентство ТАСС. Всего обработано свыше 400 тысяч квадратных метров.

Напомним, в конце марта Вооруженные силы РФ отправили на помощь Италии группу врачей, вирусологов и эпидемиологов. 15 военно-транспортных самолетов Ил-76 привезли в страну специалистов и медицинскую технику.

Россиян направили в один из самых сложных районов – город Бергамо. Из военных врачей сформировали 8 медицинских бригад, которые работают с больными с COVID-19 в легкой и средней степени.



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