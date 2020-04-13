Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

13.04.2020, 15:29, Новости дня

В ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ президент РФ Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране меняется не в лучшую сторону, передает телеканал "Россия 24".

Глава государства отметил, что число заболевших людей растет. "Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого", — напомнил Путин.

Он потребовал вести мониторинг и составлять профессиональный прогноз заболеваемости в стране на период ближайших 3-7-10 дней и ежедневно докладывать ему о ситуации с коронавирусом в России.

Президент отметил, что пока властям удается действовать на упреждение, однако ситуация с вирусом пока не улучшается.