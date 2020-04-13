 

Врачи дали рекомендации по походу в магазин в условиях пандемии

13.04.2020, 15:20, Разное

Выходить за продуктами пока ещё можно, однако делать это надо также с предосторожностями. Приводим рекомендации американского микробиолога Дональда Шаффнера, опубликованные на сайте sciencealert.com:

 

  • COVID-2019 не передается через пищу
  • Помещать еду на карантин бессмысленно, особенно если речь идёт о скоропортящейся продукции
  • Ни в коем случае не мойте еду с мылом. Овощи и фрукты достаточно обдавать холодной водой
  • Мытьё рук – главная защита. В том числе – после извлечения продуктов из сумки 
  • Многоразовые сумки и пакеты необходимо мыть
  • При входе в магазин нужно обрабатывать санитайзером как руки, так и ручки продуктовой тележки/корзины
  • Рекомендуется заранее составлять список покупок, чтобы минимизировать время в магазине
  • Важно держать дистанцию в 1,8 м от других людей

Советы микробиолога в своём блоге приводит московский педиатр Фёдор Катасонов, который также рекомендует носить маски всем, поскольку многие не подозревают, что заразились COVID-2019.

 



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