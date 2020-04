Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в халат в знак благодарности врачам

13.04.2020, 15:16, Новости дня

Статую Христа-Искупителя в бразильском городе Рио-де-Жанейро «одели» в халат в поддержку медицинских сотрудников, которые борются с пандемией коронавируса.

Благодаря специальной подсветке статую на горе Корковадо превратили во врача, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал G1.

Rio's Christ the Redeemer statue lit up to look like a doctor on Easter Sunday to honor health care workers on the front lines of the coronavirus battle. https://t.co/IsS7UPErUb pic.twitter.com/T3ssZo9mud

— ABC News (@ABC) April 13, 2020

На видео, опубликованном на странице портала, видно, как на статуе сначала появляется белый халат, затем фонендоскоп. Также на статуе появилось слово «спасибо», написанное на разных языках, в том числе на русском.

Кроме того, статую подсветили цветами национальных флагов тех стран, которые сильнее всего пострадали от коронавируса: США , Италия, Испания, Китай и Бразилия.

В архиепархии Рио-де-Жанейро заявили, что специальная пасхальная церемония была призвана передать «слова надежды и поддержки в этот сложный момент глобальной пандемии».

Rio de Janeiro's statue of Christ the Redeemer is lit up on Easter Sunday with images of medical workers in honour of all those fighting the COVID-19 pandemic around the world

Carl De Souza pic.twitter.com/ENb9IsKVvX

— AFP news agency (@AFP) April 13, 2020

По информации СМИ, из-за введенных ограничений кардинал Орани Темпеста провел пасхальную службу практически в одиночестве у подножия статуи на высоте 709 метров над уровнем моря.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Бразилии составляет 22169 человек, скончались 1223.

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.