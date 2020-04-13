 

Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в халат в знак благодарности врачам

13.04.2020, 15:16, Новости дня

Статую Христа-Искупителя в бразильском городе Рио-де-Жанейро «одели» в халат в поддержку медицинских сотрудников, которые борются с пандемией коронавируса.

Благодаря специальной подсветке статую на горе Корковадо превратили во врача, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал G1.

Rio's Christ the Redeemer statue lit up to look like a doctor on Easter Sunday to honor health care workers on the front lines of the coronavirus battle. https://t.co/IsS7UPErUb pic.twitter.com/T3ssZo9mud

— ABC News (@ABC) April 13, 2020

На видео, опубликованном на странице портала, видно, как на статуе сначала появляется белый халат, затем фонендоскоп. Также на статуе появилось слово «спасибо», написанное на разных языках, в том числе на русском. 

Кроме того, статую подсветили цветами национальных флагов тех стран, которые сильнее всего пострадали от коронавируса: США , Италия, Испания, Китай и Бразилия. 

В архиепархии Рио-де-Жанейро заявили, что специальная пасхальная церемония была призвана передать «слова надежды и поддержки в этот сложный момент глобальной пандемии».

Rio de Janeiro's statue of Christ the Redeemer is lit up on Easter Sunday with images of medical workers in honour of all those fighting the COVID-19 pandemic around the world

Carl De Souza pic.twitter.com/ENb9IsKVvX

— AFP news agency (@AFP) April 13, 2020

По информации СМИ, из-за введенных ограничений кардинал Орани Темпеста провел пасхальную службу практически в одиночестве у подножия статуи на высоте 709 метров над уровнем моря.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Бразилии составляет 22169 человек, скончались 1223.

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Экономика: Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

14.02 / Цены на нефть изменились разнонаправленно на новостях по коронавирусу

26.02 / Приоритет детей, культуры, людей труда – президент обсудил поправки в Конституцию

22.02 / Албания выдала боевика, воевавшего в рядах исламистов в Сирии

18.02 / Евросоюз добавил новые юрисдикции в список налоговых гаваней

14.02 / Стало известно об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57

25.03 / В четырех регионах ЗВО начали создание группировок по реагированию на коронавирус

25.03 / Генетик объяснил причину высокой смертности от коронавируса в Италии

03.04 / ПВО и авиация ЧФ начали отработку обороны Крыма от воздушного нападения

05.04 / В России за сутки обнаружили 658 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных превысило 5,3 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска