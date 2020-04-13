Стратегию Total War: Shogun 2 вскоре будут бесплатно раздавать в Steam

13.04.2020, 15:09, Разное

На популярном среди геймеров интернет-портале SteamDB регулярно публикуется информация о будущих бесплатных акциях сервиса Steam. На этот раз стало известно, что вскоре состоится безвозмездная раздача популярной стратегии Total War: Shogun 2.

По информации зарубежных инсайдеров, издатели из SEGA и разработчики из Creative Assembly проведут раздачу данной игры с 27 апреля по 1 мая. Стоит напомнить, что релиз стратегии состоялся еще весной 2011 года. На данный момент многие эксперты считают данную часть серии одной из лучших: к примеру, на агрегаторе Metacritic средняя оценка составляет 90 баллов из 100. Кроме того, Total War: Shogun 2 регулярно попадает в рейтинги лучших стратегий прошлого десятилетия.