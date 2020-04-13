В Bloomberg сообщили о схожести новых iPhone с последними iPad

13.04.2020, 15:09, Разное

Сотрудники американской компании Bloomberg рассказали о том, что новые iPhone, которые Apple намерена представить этой осенью, будут иметь сходство с моделями iPad. О решении, касающемся смены дизайна данных устройств, агентство узнало от источников, знакомых с планами «яблочной» корпорации.

Несмотря на пандемию вируса COVID-19, в Apple продолжают рассчитывать на выход на рынок именно в этом году двух топовых смартфонов, «наследников» iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, и двух бюджетных моделей с более узким набором опций. Разработчики изменят дизайн дорогих телефонов, в результате чего они станут напоминать планшет iPad Pro 2018 года выпуска. Дисплей сделают плоским, лишив закруглённых краёв и углов; 6,5-дюймовую экранную диагональ увеличат, но не уточняется, на сколько именно. Все модели оснастят улучшенными процессорами, благодаря чему станет возможна работа с AR-приложениями.

В планах корпорации также – презентовать осенью очередную колонку HomePod более компактных размеров: почти вдвое меньше таковых предшествующей модели. В этом году возможен выход на рынок и брелока Apple Tags, помогающего посредством смартфона отыскать ключи, кошелёк или другую важную вещь.