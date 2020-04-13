 

В Bloomberg сообщили о схожести новых iPhone с последними iPad

13.04.2020, 15:09, Разное

Сотрудники американской компании Bloomberg рассказали о том, что новые iPhone, которые Apple намерена представить этой осенью, будут иметь сходство с моделями iPad. О решении, касающемся смены дизайна данных устройств, агентство узнало от источников, знакомых с планами «яблочной» корпорации.
Несмотря на пандемию вируса COVID-19, в Apple продолжают рассчитывать на выход на рынок именно в этом году двух топовых смартфонов, «наследников» iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, и двух бюджетных моделей с более узким набором опций. Разработчики изменят дизайн дорогих телефонов, в результате чего они станут напоминать планшет iPad Pro 2018 года выпуска. Дисплей сделают плоским, лишив закруглённых краёв и углов; 6,5-дюймовую экранную диагональ увеличат, но не уточняется, на сколько именно. Все модели оснастят улучшенными процессорами, благодаря чему станет возможна работа с AR-приложениями.

В планах корпорации также – презентовать осенью очередную колонку HomePod более компактных размеров: почти вдвое меньше таковых предшествующей модели. В этом году возможен выход на рынок и брелока Apple Tags, помогающего посредством смартфона отыскать ключи, кошелёк или другую важную вещь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Мнение: Европейский авиатрафик

15.02 / Мнение: О невероятной правде про самого скандального разоблачителя

11.04 / Помесь вируса и бюрократа

07.04 / Старшая версия Redmi K30 Pro Zoom Edition поступила в продажу

22.03 / Парижанин рассказал о жизни в городе во время карантина

10.03 / Смартфон Vivo V19 с камерами на 6 сенсоров рассекретили до анонса

18.03 / Little Big не едут: коронавирус похоронил “Евровидение-2020”

30.03 / Ходченкова в одной рубашке во время самоизоляции взбудоражила подписчиков

12.03 / Настасья Самбурская снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM

02.04 / Как победить коронавирус и защитить детей: Анджелина Джоли дала интервью корейской газете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска