 

Бойцы ПНС Ливии случайно опубликовали доказательства переброски наемников в Триполи

13.04.2020, 15:08, Новости дня

В соцсетях появилось видео, которое доказывает переброску иностранных наемников на сторону Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ролик в состоянии алкогольного опьянения опубликовали бойцы ПНС, сообщают СМИ.

На видео запечатлена перевозка трех наемников из Чада в Алазизию к югу от Триполи. Запись обнаружил и позже разместил в Twitter пользователь, который лоялен Ливийской национальной армии (ЛНА), информирует ФАН.

Video posted by a Drunk #GNA militia on social media, showing him transporting 3 Chadian mercenaries to Alazizya south of #Tripoli #Libya .
( evidence ) pic.twitter.com/u4bodlGRDU

— M.LNA (@LNA2019M) April 13, 2020

Отметим, что ПНС ранее выступило против инициированной Евросоюзом миссии IRINI в акватории Средиземного моря, которая должна мониторить соблюдение оружейного эмбарго ООН.

13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием соблюдать условия оружейного эмбарго, в том числе прекратив любую поддержку наемного военного контингента и выведя весь военный наемный контингент. Глава МИД Германии Хайко Маас говорил о многочисленных нарушениях эмбарго.



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