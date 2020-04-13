 

Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом

13.04.2020, 15:08, Новости дня

Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в РФ станут во многом определяющими, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что обстановка с коронавирусом в РФ меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой, передает РИА «Новости».

По словам президента, все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов.

За последние сутки в РФ подтверждено 2 тыс. 558 случаев коронавирусной инфекции. Всего инфицированы 18 тыс. 328 человек, умерли 148 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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