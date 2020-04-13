 

Индия может возобновить работу промышленности после карантина

13.04.2020, 14:55, Новости дня

Анонимные источники в правительстве сообщают, что Индия планирует разрешить некоторым отраслям промышленности, закрытым на время общенационального карантина в связи с коронавирусом, возобновить работу. Об этом говорится в сообщении Reuters.

Этот шаг призван компенсировать экономические потери, которые страна понесла во время карантина, сообщили источники информагентства.

Ожидается, что 21-дневный карантин, который заканчивается во вторник, будет продлен.

Информагентство сообщило, что в его распоряжении оказалось письмо министерства промышленности Индии, в котором рекомендовано возобновить работу предприятий автомобильной, текстильной, оборонной, электронной и других отраслей промышленности.

Ожидается, что правительство примет решение на этой неделе.

По данным Ресурсного центра по коронавирусу Университета Джонса Хопкинса, в Индии, стране с населением более миллиарда человек, зарегистрировано 9240 инфицированных, 331 человек скончался.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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