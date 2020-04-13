 

В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой

13.04.2020, 14:54, Разное

В минувшее воскресенье, 12 апреля, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Инцидент случился на рынке, расположенном на улице Салова.

Как сообщает газета “Петербургский дневник”, в ходе потасовки один из участников выстрелил оппоненту в ногу. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”.



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