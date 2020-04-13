 

“Нет никаких границ”: в Подмосковье обокрали храм

13.04.2020, 14:54, Разное

В Сергиевом Посаде обокрали храм Параскевы Пятницы. Злоумышленник повредил киоты двух икон и похитил ювелирные украшения.

О случившемся рассказал в социальных сетях
настоятель. “Можно только пожалеть этого несчастного человека, потому что жить с такой совестью, когда уже нет никаких границ – это действительно страшно”, – цитирует священнослужителя сайт “Подмосковье сегодня”.

Преступника разыскивают стражи порядка. Сумма материального ущерба устанавливается.



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