“Нет никаких границ”: в Подмосковье обокрали храм

13.04.2020, 14:54, Разное

В Сергиевом Посаде обокрали храм Параскевы Пятницы. Злоумышленник повредил киоты двух икон и похитил ювелирные украшения.

О случившемся рассказал в социальных сетях

настоятель. “Можно только пожалеть этого несчастного человека, потому что жить с такой совестью, когда уже нет никаких границ – это действительно страшно”, – цитирует священнослужителя сайт “Подмосковье сегодня”.

Преступника разыскивают стражи порядка. Сумма материального ущерба устанавливается.