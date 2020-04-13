Мнение: Что творили нацисты в Бухенвальде

13.04.2020, 14:53, Разное

Материал к 75-й годовщине освобождения Бухенвальда.

Что творили нацисты в Бухенвальде

11 апреля 1945 года (ровно 75 лет назад) узники лагеря подняли восстание, разгромив охрану до прихода армии США. Американские солдаты, увидев крематорий и трупы-скелеты, согнали из соседнего города немцев, чтобы те увидели свидетельства преступлений.

Название этого «трудового учреждения» нацистской Германии переводится романтично: «Буковый лес». 15 июля 1937 года на пустую поляну близ города Веймара в Тюрингии привезли первых заключённых: «политических», сторонников «Свидетелей Иеговы», уголовников и гомосексуалов. Им было приказано строить бараки — спали под открытым небом, на голой земле. Через месяц (14 августа) в Бухенвальде состоялась первая публичная казнь: эсэсовцы повесили 23-летнего рабочего-коммуниста из Гамбурга Германа Кемпека.

С тех пор смертей в Бухенвальде было много. В общей сложности за 8 лет существования концлагеря за колючую проволоку загнали 250 000 человек, а 56 545 умерщвлённых узников превратились в пепел: их тела сожгли в лагерном крематории. Если сравнивать с Освенцимом, где убили 1,5 миллиона людей, или Треблинкой (там было уничтожено 900 тысяч), вроде бы и не так много. Но почему же именно Бухенвальд считается одним из самых зловещих концлагерей Третьего рейха?

Сушёные головы и «поющий лес»

Причин для этого хватает. Целых четыре года тут царствовала кровавая «ведьма Бухенвальда» Ильза Кох. Жена коменданта (оберштурмбанфюрера СС Отто Коха) убивала заключённых с татуировками и велела изготавливать из их кожи перчатки, абажуры для ламп и переплёты для книг: в прошлом она работала библиотекарем. В её гостиной стояли засушенные по «особому рецепту» человеческие головы.

Здесь же зверствовал гауптшарфюрер Мартин Зоммер, печально знаменитый «вешатель Бухенвальда»: этот унтер-офицер СС казнил сотни людей у лагерных ворот, на пригорке с деревьями. Он специально вешал так низко, чтобы человек думал, что у него есть шанс достать ногами до земли, и, задыхаясь, ужасно страдал. В числе казнённых Зоммером — два австрийских священника, распятых им вверх ногами. Из-за постоянных криков заключённых местность цинично прозвали «Поющим лесом». Зоммер с удовольствием придумывал новые способы убийств: он вводил узникам инъекции фенола и просто воздуха, а затем наблюдал их конвульсии, зимой замучил до смерти одного германского пастора, подвесив голым на морозе и облив водой.

В 1941 году сюда привезли первых советских военнопленных. Три офицера гестапо из Дрездена, выбрав самых исхудавших и больных, по очереди расстреляли 1 000 человек: убивали несколько дней подряд выстрелами в затылок. За всё время в «лагерях-спутниках» Бухенвальда казнили 8 000 пленных красноармейцев: этих жертв даже не учли в лагерной статистике нацистов.

Яд, тиф, фосфор, смерть

Бухенвальд известен также чудовищными медицинскими опытами над узниками. С 1942 по 1943 год эсэсовские врачи тестировали на заключённых вакцину от тифа: 154 человека скончались от побочных эффектов. Четырёх советских военнопленных убили, испытывая, насколько быстро человек погибает от яда. Людей намеренно заражали туберкулёзом (больше половины инфицированных умерли), мазали фосфором и поджигали, пытаясь выяснить, поможет ли новая лечебная мазь из аптек Рейха от ожогов, причиняемых зажигательными бомбами (их во множестве сбрасывали на города Германии союзники).

Большинство жертв Бухенвальда (более 33 000 человек) погибло от голода, болезней и рабского труда. Второй по счёту комендант концлагеря оберфюрер СС Герман Пистер хвалился начальству: дескать, в его учреждении не расходуют патроны, столь нужные фронту, заключённые постоянно умирают сами по себе в огромном количестве.

Гибель за 1,5 месяца работы

Узников Бухенвальда заставляли работать на заводах. Например, в подземном лагере Дора, где производили баллистические ракеты Фау-2: ими в сентябре 1944 — марте 1945 года нацисты обстреливали Лондон, Париж и Антверпен. Трудовой день длился 17 часов: в среднем через полтора месяца люди погибали от изнеможения. Позднее в ямах у лагеря обнаружили 25 000 трупов. То есть на самом деле обитателей Бухенвальда умерло куда больше, чем указывает сухая отчётность: просто их уничтожали в соседних «заводах» вроде Доры или в «лагерях-спутниках».

К сожалению, однажды в геноциде невольно поучаствовали и союзники: 24 августа 1944 года Бухенвальд разбомбила англо-американская авиация. Целью являлись оружейные мастерские и казармы СС, но бомбы упали на бараки заключённых: 388 человек были убиты, более 2 000 ранены. По некоторым сведениям, во время той бомбардировки погиб и глава коммунистов Германии Эрнст Тельман, хотя, согласно официальной версии, его убили в здании крематория.

Радио в мусорном ведре

Самая разветвлённая и успешная ячейка Сопротивления в нацистских лагерях функционировала именно в Бухенвальде. С 1942 по 1945 год заключённые спрятали в специально вырытых тайниках 91 винтовку, 1 пулемёт (!), десятки ручных гранат и даже самодельную радиостанцию: её держали в мусорном ведре. Люди годами укрывали в бараках сотни (!) малышей и подростков: согласно правилам СС, прибывших в лагерь детей сразу же расстреливали, ведь они не могут работать в полную силу и, стало быть, зря едят паёк.

Советские военнопленные осуществляли саботаж на предприятиях лагеря Дора, собиравших Фау-2: многие ракеты взорвались на старте или не долетели до цели. В подполье концлагеря существовало несколько штабов Сопротивления, решения принимались сообща: со стороны и Компартии Бухенвальда (из немецких антифашистов), и Комитета русского военно-политического центра (из наших пленных), и Комитета народного фронта. 8 апреля 1945 года подпольщики отправили радиограмму американским войскам: «Нам нужна помощь. СС хотят уничтожить нас». И получили ответ: «Держитесь. Спешим к вам на помощь». Эсэсовцы уже начали подготовку к эвакуации: собирались провести «марш смерти», перегнав узников в другой лагерь вглубь Германии… Обычно во время таких акций половина заключённых погибала.

«Смотрите, ублюдки!»

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда восстали. Достав спрятанные винтовки, они атаковали сторожевые вышки СС, захватили комендатуру. Застигнутые врасплох эсэсовцы сложили оружие, а через несколько часов к воротам концлагеря подошли солдаты Третьей армии США. Заключённые обнимали их, старались хором «качать» на руках, хотя были истощены до предела.

Разгневанные штабелями трупов в бараках Бухенвальда американцы 16 апреля силой вывели из города Веймара тысячи немцев-горожан, проведя их 25 километров (туда-обратно) пешком до концлагеря, чтобы те своими глазами увидели весь ужас режима Гитлера. Им показали крематорий, виселицы, мёртвые тела, напоминающие скелеты: «Смотрите на ваши дела, ублюдки!» Добропорядочные бюргеры срывались на истерику, многие падали в обморок.

Кого же из палачей настигло возмездие? Первый комендант Бухенвальда Кох был расстрелян по приговору трибунала Рейха за неделю до восстания (5 апреля 1945 года) за убийство лагерного врача, лечившего его от сифилиса: Кох боялся, что тот разгласит информацию.

Жена убийцы Ильза Кох (та самая, «прославившаяся» абажурами из человеческой кожи), отсидев 16 лет в тюрьме ФРГ, в 1967 году повесилась в камере.

Второй комендант Герман Пистер был приговорён в 1948 году к виселице англичанами, но перед казнью скончался от инфаркта.

«Вешатель» Мартин Зоммер был арестован, провёл 14 лет в заключении и был досрочно освобождён «по состоянию здоровья». Он умер в 1988 году.

С 1958 года в Бухенвальде располагается мемориальный комплекс-музей. Здание крематория, помещение тюрьмы и выставки с фотографиями не рекомендованы для посещения детьми младше 12 лет. Тут и у взрослых не выдерживают нервы…

* На фото – освобожденные узники Бухенвальда, Ильза Кох на суде, туннель в подземелья лагеря Дора-Миттельбау.

(с) Зотов

https://varjag2007su.livejournal.com/6486702.html – цинк

https://www.facebook.com/george.zotov.5/posts/2888397577913005 – первоисточник