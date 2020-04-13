«Неубиваемый» смартфон Ulefone Armor 7E протестировали в главных бенчмарках

13.04.2020, 14:53, Разное

Не так давно на рынке дебютировал «неубиваемый» смартфон Ulefone Armor 7E стоимостью около 270 долларов. Специалисты решили провести несколько тестов девайса в бенчмарках AnTuTu, Geekbench 5, 3D Mark и AI Benchmark.

В самом известном сервисе AnTuTu оценка устройства составила более 212 тысяч баллов. Проще говоря, производительность смартфона выше тех, которые оснащены чипами из серии Qualcomm Snapdragon 7. Показатель Ulefone Armor 7E на сайте AI Benchmark – около 5 тысяч очков. Аппаратной основой гаджета является процессор MediaTek Helio P90, количество оперативной и постоянной памяти составляет 4 и 128 Гб соответственно. Впрочем, последний показатель увеличивается до 2 Тб благодаря картам памяти. Тройная основная камера получит главный датчик изображение на 48 Мп, разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп.

При этом Ulefone Armor 7E отвечает всем требованиям американских военных стандартов MIL-STD-810G, а также выдерживает погружение на 1,5-метровую глубину. Степень защиты девайса – IP69K. Помимо этого, появится модуль NFC (бесконтактные платежи), а также датчик частоты сердечных сокращений.